Как встретили самолёты МЧС РФ: что пишут индийские, китайские и западные СМИ о помощи России в борьбе с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Индии близка к катастрофе. Количество заражённых (главный показатель тяжести эпидемиологической ситуации) растёт колоссальными темпами. Если 14 апреля в Индии болело примерно 1,36 миллиона человек, то 29 апреля их уже было 3,18 миллиона — то есть рост более чем в два раза за две недели. Ежедневно тысячи человек умирают — в том числе и потому, что у индийских медиков не хватает лекарств и оборудования.

И в этой ситуации российские власти не остались в стороне от проблем индийских друзей. На днях в Индию вылетели два российских транспортных самолёта с примерно 22 тоннами медицинских грузов на борту. Среди них ИВЛ, лекарства и другая помощь. По словам российского посла в Нью-Дели Николая Кудашева, сделано это было исходя из традиционных тёплых и дружественных отношений между народами, а также духа привилегированного стратегического партнёрства между государствами. Собственно, премьер-министр Индии Нарендра Моди уже поблагодарил Владимира Путина за эту посылку, а посол Индии в России Венкатеш Варма сказал, что данные поставки "останутся в памяти народа как реальное доказательство очень близкой дружбы".

Индийская The Hindustan Times напоминает, что российская помощь пришла в нужный момент. Не только с медицинской, но и с политической точки зрения. По мнению издания, российско-индийские отношения переживают очень непростой период — решение главы МИД РФ Сергея Лаврова объединить свою недавнюю поездку в Индию с визитом в Пакистан, а также его слова о готовности Москвы поставить Исламабаду оружие не понравились индийским властям. С этой точки зрения российская гуманитарная помощь вкупе с создаваемым форматом переговоров "два плюс два" в лице министров иностранных дел и обороны двух стран (а у Индии такой формат есть лишь с тремя странами — её важнейшими союзниками в Восточной Азии — США, Японией и Австралией) послужит делу улучшения двусторонних отношений.

И не просто улучшению. Китайская South China Morning Post пишет о том, что созданием этого формата и улучшением двусторонних отношений Нью-Дели и Москва посылают сигналы, соответственно, в Вашингтон и Пекин. Так, индийские власти демонстрируют американцам свою "стратегическую автономию" — ещё недавно США пытались снизить российское влияние на Индию и отговорить тамошние власти (в том числе и через угрозы санкций) от покупки российского оружия. Москва же показывает Пекину, что, несмотря на тёплые российско-китайские отношения, планирует и дальше снабжать оружием Индию (с которой у Китаем, напомним, территориальный конфликт). Что российско-китайские отношения не пересекаются в глазах Москвы с российско-индийскими, что они существуют независимо друг от друга.

В ближайшее время Кремль сделает новую инвестицию в укрепление российско-индийских отношений. С 1 мая в Индию будет поставляться российская вакцина "Спутник V". В начале мая будет поставлено несколько тысяч доз, а к июню общий объём поставок, по словам посла Индии в России Венкатеша Вармы, составит пять миллионов доз.

Понятно, что отечественных заводов не хватит для того, чтобы удовлетворить весь индийский спрос, так что, по данным Reuters, Российский фонд прямых инвестиций заключил контракт с пятью индийскими фармацевтическими компаниями по производству "Спутника V" на их мощностях. Речь идёт о создании 850 миллионов доз вакцины в год. Уже к лету производственные мощности составят 50 миллионов доз ежемесячно и дальше будут лишь расти. Кроме того, одна из российских медицинских фирм готова поставить Индии миллион доз ремдесивира (антивирусного препарата, помогающего лечить коронавирус). Западные СМИ, конечно, напоминают, что американская компания, разработавшая ремдесивир, подала в суд на российские власти за производство этого лекарства без её согласия, однако индийцам эти юридические разборки не интересны, им важно просто получить лекарство откуда-нибудь.

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