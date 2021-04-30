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Прибывающим в Россию из Абхазии и Южной Осетии не придётся сдавать ПЦР-тест на коронавирус

Единственным условием будет проверка температуры. Однако и это не обязательно для тех, кто пересекает границу несколько раз за день.

30 апреля 2021, 17:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Прибывающим из Абхазии или Южной Осетии в Россию не нужно будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пересечение этой границы не влечёт за собой никаких обязательных тестирований, температуру меряют обязательно на границе, это неизбежно", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

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В этом пункте также допускается поблажка: если человек курсирует туда и обратно в течение дня, то ему не будут каждый раз мерить температуру.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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