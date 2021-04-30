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Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать проект RT

В ведомстве отметили, что действия соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.

30 апреля 2021, 17:52

Фото © Pixabay

Роскомнадзор направил компании Facebook Inc требование снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта просветительского проекта российского телеканала Russia Today RT RedFish.

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В письме ведомства отмечается, что действия соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры. Согласно российскому законодательству, если "Фейсбук" откажется выполнять данное требование, ему будет грозить штраф в размере миллиона рублей. Если отказ повторится — штраф увеличится до трёх миллионов рублей.

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Ранее в RT сообщили, что "Фейсбук" удалил страницу RedFish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они "нарушают нормы сообщества". В частности, речь идёт о фотографиях казни итальянского диктатора Бенито Муссолини и зверств нацистов в концлагерях, которые были приурочены к памятным датам: 76-й годовщине свержения диктатуры в Италии и 76-летию освобождения Освенцима.

Ранее Роскомнадзор дал "Твиттеру" время до 15 мая удалить всю запрещённую информацию. В данной соцсети нашли около тысячи новых противоправных материалов, но их блокировали недостаточно быстро.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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