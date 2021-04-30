Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса не знал, что перевозку детей нужно было согласовать с ГИБДД

Водитель микроавтобуса с детьми, попавшего в ДТП на Ставрополье, не знал, что поездку с баскетбольной командой ему нужно было согласовать с ГИБДД, он принимает частные заказы, редко связанные с перевозкой несовершеннолетних. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

33-летний Руслан Н., который сейчас находится в Грачёвской больнице, повёз детей, потому что его попросила тренер. Микроавтобусом "Мерседес" он управлял по доверенности.

Как сообщал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек, ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Пятеро детей попали в реанимацию, трое — в хирургическое отделение. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

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