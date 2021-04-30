Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса не знал, что перевозку детей нужно было согласовать с ГИБДД

Мужчина выполняет заказы в частном порядке и в данном случае управлял авто по доверенности. Сейчас он находится в больнице.

30 апреля 2021, 17:32
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Водитель микроавтобуса с детьми, попавшего в ДТП на Ставрополье, не знал, что поездку с баскетбольной командой ему нужно было согласовать с ГИБДД, он принимает частные заказы, редко связанные с перевозкой несовершеннолетних. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

33-летний Руслан Н., который сейчас находится в Грачёвской больнице, повёз детей, потому что его попросила тренер. Микроавтобусом "Мерседес" он управлял по доверенности.

В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей

В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей

Как сообщал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек, ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Пятеро детей попали в реанимацию, трое — в хирургическое отделение. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

Лайф выяснил личность водителя "девятки", который спровоцировал смертельное ДТП с детьми

Лайф выяснил личность водителя "девятки", который спровоцировал смертельное ДТП с детьми

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Мать единственной не пострадавшей в ДТП на Ставрополье девочки: Это чудо какое-то

сегодня в 17:45

В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей

сегодня в 17:20

Всё было ради суицида: психолог озвучил неожиданную версию трагедии в Приморье, где мать зарезала детей и мужа

сегодня в 18:05

Сборная России в товарищеском матче проиграла Швейцарии

сегодня в 18:05

В Хабаровске опрокинулся пассажирский автобус, есть погибшие и пострадавшие

сегодня в 18:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1