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Мать единственной не пострадавшей в ДТП на Ставрополье девочки: Это чудо какое-то

Женщина пояснила, что девочки довольно часто ездили на соревнования, но обычно на поезде, а вот микроавтобус использовался впервые.

30 апреля 2021, 17:45
<p>Снимок юных баскетболисток незадолго до происшествия. Фото © Соцсети</p>

Снимок юных баскетболисток незадолго до происшествия. Фото © Соцсети

Мать единственной баскетболистки, которая не получила травм в жутком ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Ставропольском крае, поделилась своими переживаниями. В беседе с kp.ru женщина рассказала, что дочь напугана, но с ней всё хорошо.

Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса не знал, что перевозку детей нужно было согласовать с ГИБДД

Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса не знал, что перевозку детей нужно было согласовать с ГИБДД

"Я почти ничего не знаю, кроме того, что написано в СМИ. Дочь со мной связалась, слава богу, с ней всё хорошо. Доктор это подтвердил. Это вообще чудо какое-то. Мы планируем поехать за ней туда. Дочь напугана, мне кажется, она ещё не осознала всего того, что с ними произошло", — рассказала женщина.

В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей

В Минздраве Ставрополья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей

При этом она пояснила, что девочки довольно часто ездили на соревнования, но обычно на поезде, а вот микроавтобус использовался впервые.

Как сообщал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек, ещё девять человек, включая одного взрослого, с места аварии госпитализировали. Пятеро детей попали в реанимацию, трое — в хирургическое отделение. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

ГИБДД подтвердила версию Лайфа о причине смертельного ДТП на Ставрополье

ГИБДД подтвердила версию Лайфа о причине смертельного ДТП на Ставрополье

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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