Всё было ради суицида: психолог озвучил неожиданную версию трагедии в Приморье, где мать зарезала детей и мужа

Мать из Владивостока, которая жестоко расправилась со всей своей семьёй, могла готовиться к самоубийству, но по каким-то причинам не довела задуманное до конца. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился декан факультета юридической психологии МГППУ, кандидат психологических наук Николай Дворянчиков. По его словам, неприятное прошлое, бесперспективное будущее и низкая самооценка могут привести человека к предсуицидальному состоянию.

"Есть в практике, что человек, прежде чем уйти из жизни, может забрать с собой ещё кого-нибудь. <...> Учитывая то, что был алкоголь и психоактивные вещества, неустойчивое эмоциональное состояние, возможно, под воздействием этих препаратов изменилось настроение, а потом она уже могла передумать, не дошла до себя", — считает психолог.

Также специалист выдвинул версию о том, что женщина могла находиться в состоянии "расширенного аффекта", в результате чего ненависть к мужу перекинулась и на детей. Такое состояние характерно для людей с психическими расстройствами. В случае с подозреваемой решающую роль могли сыграть психоактивные вещества и алкоголь, уточнил Дворянчиков. В пользу "аффективной" версии говорит и характер ранений, которые подозреваемая нанесла супругу, и, в частности, их количество.

По мнению другого собеседника Лайфа, бывшего оперативника столичного управления по борьбе с организованной преступностью Михаила Игнатова, женщина могла быть абсолютно трезва и действовала хладнокровно. Первый удар своему мужу она могла нанести внезапно, когда тот ни о чём не подозревал.

"Не факт, что она была в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Она могла принять [алкоголь] после всего свершившегося, чтобы снять напряжение, а на убийство могла пойти трезвой и хладнокровной. То, что она потом пошла в кинотеатр, — ну, может быть, выпила водки и пошла в кинотеатр снять стресс", — считает собеседник Лайфа.

По словам Игнатова, возможно, у матери могло произойти кратковременное помутнение рассудка. Эксперт не исключает, что после такого инцидента она может стать невменяемой, поскольку убийство близкого человека и тем более родных детей бесследно не проходит.

Напомним, страшная трагедия произошла во Владивостоке несколько дней назад. Там пожилой мужчина нашёл тела своего 40-летнего сына и двоих пятилетних внуков. Все они были зарезаны в собственной квартире. Выжил лишь один ребёнок, который в момент жестокой расправы находился в детском саду. По подозрению в тройном убийстве задержали мать семейства, чью записку с объяснениями причин произошедшего нашли на месте происшествия.

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