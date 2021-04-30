В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус, есть погибшие и пострадавшие
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.
Фото © ТАСС / Манзюк Александр
В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"На участке дороги Лидога — Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в котором находилось 34 человека, включая двух водителей. По предварительным данным, двое погибли. Ещё свыше десяти ранено", — говорится в сообщении.
Источник агентства заявляет: причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. В то же время Пятый канал сообщает, что пострадало 32 человека.
А ранее жуткая авария произошла в Ставропольском крае. Там столкнулись микроавтобус с юными баскетболистками и КамАЗ. Погибло пять девочек в возрасте от 12 до 14 лет. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.
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