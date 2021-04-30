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В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус, есть погибшие и пострадавшие

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением.

30 апреля 2021, 18:04

Фото © ТАСС / Манзюк Александр

В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На участке дороги Лидога — Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в котором находилось 34 человека, включая двух водителей. По предварительным данным, двое погибли. Ещё свыше десяти ранено", — говорится в сообщении.

Источник агентства заявляет: причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. В то же время Пятый канал сообщает, что пострадало 32 человека.

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А ранее жуткая авария произошла в Ставропольском крае. Там столкнулись микроавтобус с юными баскетболистками и КамАЗ. Погибло пять девочек в возрасте от 12 до 14 лет. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

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Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса не знал, что перевозку детей нужно было согласовать с ГИБДД

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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