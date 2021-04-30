Минздрав РФ направил на Ставрополье бригаду врачей для помощи пострадавшим в ДТП
В её составе нейрохирург, реаниматолог, хирург и специалист медицины катастроф.
Фото © LIFE
Видео с места ДТП в Ставропольском крае. Видео © LIFE
Минздрав РФ направил в Ставропольский край бригаду специалистов для оказания помощи пострадавшим в ДТП. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"В составе бригады нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф. Все пострадавшие в ДТП доставляются в медицинские организации Ставрополя. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра Михаила Мурашко", — сказал он журналистам.
Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек. За жизнь девятерых пострадавших детей борются врачи. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.
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