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Минздрав РФ направил на Ставрополье бригаду врачей для помощи пострадавшим в ДТП

В её составе нейрохирург, реаниматолог, хирург и специалист медицины катастроф.

30 апреля 2021, 18:48

Фото © LIFE

Видео с места ДТП в Ставропольском крае. Видео © LIFE

Минздрав РФ направил в Ставропольский край бригаду специалистов для оказания помощи пострадавшим в ДТП. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В составе бригады нейрохирург, реаниматолог, хирург, специалист медицины катастроф. Все пострадавшие в ДТП доставляются в медицинские организации Ставрополя. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра Михаила Мурашко", — сказал он журналистам.

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Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек. За жизнь девятерых пострадавших детей борются врачи. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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