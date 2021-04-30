Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Албания зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Страна получила первую партию вакцины. РФПИ отметил готовность расширить круг государств-партнёров.

30 апреля 2021, 18:55
<p>Фото © ТАСС / EPA / Malton Dibra</p>

Фото © ТАСС / EPA / Malton Dibra

Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Албании. Такое решение принял Минздрав страны. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины", — отметили в фонде.

Турция одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Турция одобрила российскую вакцину "Спутник V"

Как рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, в фонде готовы к сотрудничеству с другими странами.

"Ряд стран Европы уже успешно применяет "Спутник V" для защиты здоровья граждан, сегодня мы объявляем о присоединении к ним Албании. Одобрение российской вакцины в Албании позволит населению страны получить доступ к одной из лучших мировых вакцин против коронавируса. Спрос на препарат "Спутник V" продолжает увеличиваться, РФПИ готов к созданию партнёрств по вакцине и с другими странами", — подчеркнул Дмитриев.

Эрдоган рассчитывает на серьёзные объёмы поставок вакцины "Спутник V"

Эрдоган рассчитывает на серьёзные объёмы поставок вакцины "Спутник V"

Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1