Албания зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Страна получила первую партию вакцины. РФПИ отметил готовность расширить круг государств-партнёров.
Фото © ТАСС / EPA / Malton Dibra
Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Албании. Такое решение принял Минздрав страны. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины", — отметили в фонде.
Как рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, в фонде готовы к сотрудничеству с другими странами.
"Ряд стран Европы уже успешно применяет "Спутник V" для защиты здоровья граждан, сегодня мы объявляем о присоединении к ним Албании. Одобрение российской вакцины в Албании позволит населению страны получить доступ к одной из лучших мировых вакцин против коронавируса. Спрос на препарат "Спутник V" продолжает увеличиваться, РФПИ готов к созданию партнёрств по вакцине и с другими странами", — подчеркнул Дмитриев.
Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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