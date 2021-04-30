Албания зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
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Страна получила первую партию вакцины. РФПИ отметил готовность расширить круг государств-партнёров.
Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Албании. Такое решение принял Минздрав страны. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины", — отметили в фонде.
Как рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, в фонде готовы к сотрудничеству с другими странами. По его словам, ряд европейских государств уже успешно применяет российский препарат, а спрос на него продолжает расти.
Ранее в РФПИ назвали ожидаемые сроки регистрации "Спутника V" в Евросоюзе. По словам директора направления здравоохранения фонда Нины Канделаки, организация рассчитывает на завершение сертификации вакцины в ЕС до конца июня. Она отметила, что наиболее сложными в этом процессе стали технические аспекты, согласование российских и европейских регуляторных норм.
Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.