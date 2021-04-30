Албания зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Албании. Такое решение принял Минздрав страны. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины", — отметили в фонде.

"Ряд стран Европы уже успешно применяет "Спутник V" для защиты здоровья граждан, сегодня мы объявляем о присоединении к ним Албании. Одобрение российской вакцины в Албании позволит населению страны получить доступ к одной из лучших мировых вакцин против коронавируса. Спрос на препарат "Спутник V" продолжает увеличиваться, РФПИ готов к созданию партнёрств по вакцине и с другими странами", — подчеркнул Дмитриев.