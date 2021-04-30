Албания зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Страна получила первую партию вакцины. РФПИ отметил готовность расширить круг государств-партнёров.

Вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Албании. Такое решение принял Минздрав страны. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины", — отметили в фонде.

Как рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, в фонде готовы к сотрудничеству с другими странами. По его словам, ряд европейских государств уже успешно применяет российский препарат, а спрос на него продолжает расти.