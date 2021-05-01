"Россия над нами смеётся": Японцы пришли в ярость из-за запуска нового парома между Сахалином и Курилами

Сообщения о появлении новых российских судов в Охотском море были негативно встречены читателями японской газеты Hokkaido Shimbun. Они высказали своё недовольство под статьёй о запуске грузопассажирского парома "Адмирал Невельской" между Сахалином и Курильскими островами.

Читатели издания пришли к выводу, что Москва хочет таким образом окончательно закрепить острова Южно-Курильской гряды за собой.

"Адмирал Невельской" — это сильный инструмент усиления транспортных связей между Сахалином и тремя северными островами — Итурупом, Кунаширом и Шикотаном. Это закрепляет их за Россией", — пишет MichiToyama.

Другой пользователь счёл, что строительством новых паромов и запуском их в эксплуатацию Россия нарушает "суверенитет Японии над северными островами". Его поддержали некоторые комментаторы. Один читатель отметил, что Москва "отдаст северные острова только в случае серьёзной опасности".

Какой там у нас суверенитет над северными островами? Говоря о нём, японцы забывают о реальностях и тешат себя иллюзиями! Поэтому Россия над нами и смеётся yamadaikenkyuka

Напомним, что новое грузопассажирское судно проекта PV22 "Адмирал Невельской" прибыло в порт Корсаков на юге Сахалина. Это один из двух паромов, построенных для курсирования между Сахалинской областью и Курилами.

Отметим, что спор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

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