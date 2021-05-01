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В Чехии испугались ухудшения экономики из-за возможных санкций России

Там опасаются, что ограничения ударят по Праге и ЕС сильнее, чем санкции европейских стран по Москве.

1 мая 2021, 00:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Экономика Чехии окажется под угрозой, если Россия примет решение о введении санкций против республики. Такое мнение высказали эксперты в беседе с чешским изданием iRozhlas.

Главный экономист компании "Патрия Финанце" Ян Буреш напомнил, что экспорт Чехии в Россию составляет не более 2%, поэтому серьёзного снижения спроса на чешские товары не будет, однако отдельные компании могут оказаться под угрозой. С ним согласен президент Союза промышленности и транспорта республики Ярослав Ганак. По его мнению, санкции также могут парализовать торговые отделы чешской дипмиссии или консульства в РФ, которые помогают чешским компаниям выходить на российский рынок.

"В 2020 году нам удалось экспортировать в РФ больше, чем она импортировала в Чехию. Мы экспортная экономика, и у нас есть даже фирмы, принадлежащие русским или ориентированные непосредственно на российский рынок", — объяснил специалист.

Собеседники издания полагают, что санкции могут ударить и по автомобильной промышленности. Так, негативные последствия грозят компании Škoda Auto, которая нуждается в некоторых российских субподрядчиках. Зампредседателя Ассоциации экспортёров ЧР Отто Данек предупредил, что ограничения могут привести к росту цен на энергоресурсы и топливо.

"Самым важным товаром, который мы ввезли в прошлом году, была нефть, нефтепродукты и природный газ общей стоимостью более 40 миллиардов. Может пострадать наша промышленность, поскольку энергоносители и топливо, несомненно, возросли бы в цене", — сказал Данек.

Опрошенные изданием эксперты сошлись во мнении, что ограничения Москвы повлияют на Чехию и ЕС сильнее, чем санкции европейских стран на Россию.

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Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИДе объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер. Глава Европарламента прокомментировал санкции цитатой из романа "Война и мир".

Авторы
Юлия Коновалова

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