Глава Европарламента ответил на санкции России цитатой из романа "Война и мир"

"Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал… Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы, демократии... Как писал Толстой, "и нет величия там, где нет (простоты, добра и) правды", — написал Сассоли в своём твиттере.