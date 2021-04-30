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Глава Европарламента ответил на санкции России цитатой из романа "Война и мир"

Давид-Мария Сассоли подчеркнул намерение и дальше защищать права человека, свободы, демократии.

30 апреля 2021, 20:48
<p>Глава Европарламента Давид-Мария Сассоли. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Глава Европарламента Давид-Мария Сассоли. Фото © ТАСС / ЕРА

Глава Европарламента Давид-Мария Сассоли, комментируя попадание в российские санкционные списки, вспомнил цитату из романа "Война и мир" писателя Льва Николаевича Толстого.

"Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал… Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы, демократии... Как писал Толстой, "и нет величия там, где нет (простоты, добра и) правды", написал Сассоли в своём твиттере.

"Оставляем за собой право реагировать": МИД объяснил публикацию чёрного списка граждан ЕС

"Оставляем за собой право реагировать": МИД объяснил публикацию чёрного списка граждан ЕС

Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек, в том числе председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.

Авторы
Юлия Коновалова

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