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Лайф публикует список выживших в жутком ДТП на Ставрополье, унёсшем жизни пяти юных баскетболисток

Тяжёлый КамАЗ опрокинулся на микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда из Волгограда.

30 апреля 2021, 20:38
<p>Фото © <a href="https://vk.com/public201492356" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vk.com/МБУ ФОК СШОР 2 2008–2009</a></p>

Фото © vk.com/МБУ ФОК СШОР 2 2008–2009

Одну из пострадавших в жутком ДТП на Ставрополье скоро выпишут, ещё восемь девочек находятся в краевой детской больнице. Юные баскетболистки находятся в тяжёлом состоянии. Лайф публикует список пострадавших:

  1. Екатерина Ш. — 2009 г.р.
  2. Виктория В. — 2008 г.р.
  3. Анара К. — 2009 г.р.
  4. Алина Н. — 2009 г.р.
  5. Мария Н. — 2009 г.р.
  6. Злата К. — 2009 г.р.
  7. Елизавета Е. — 2009 г.р.
  8. А.И. — 2012 г.р.

Девятая девочка по счастливой случайности не получила даже царапин. Её в скором времени передадут родителям. Пострадавшими девочками занимаются врачи.

Разбившиеся в ДТП юные баскетболистки ехали на несуществующие соревнования

Разбившиеся в ДТП юные баскетболистки ехали на несуществующие соревнования

Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек. За жизнь девятерых пострадавших детей борются врачи. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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