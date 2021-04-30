Лайф публикует список выживших в жутком ДТП на Ставрополье, унёсшем жизни пяти юных баскетболисток

Одну из пострадавших в жутком ДТП на Ставрополье скоро выпишут, ещё восемь девочек находятся в краевой детской больнице. Юные баскетболистки находятся в тяжёлом состоянии. Лайф публикует список пострадавших:

Девятая девочка по счастливой случайности не получила даже царапин. Её в скором времени передадут родителям. Пострадавшими девочками занимаются врачи.

Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек. За жизнь девятерых пострадавших детей борются врачи. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.