Лайф публикует список выживших в жутком ДТП на Ставрополье, унёсшем жизни пяти юных баскетболисток
Тяжёлый КамАЗ опрокинулся на микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда из Волгограда.
Одну из пострадавших в жутком ДТП на Ставрополье скоро выпишут, ещё восемь девочек находятся в краевой детской больнице. Юные баскетболистки находятся в тяжёлом состоянии. Лайф публикует список пострадавших:
- Екатерина Ш. — 2009 г.р.
- Виктория В. — 2008 г.р.
- Анара К. — 2009 г.р.
- Алина Н. — 2009 г.р.
- Мария Н. — 2009 г.р.
- Злата К. — 2009 г.р.
- Елизавета Е. — 2009 г.р.
- А.И. — 2012 г.р.
Девятая девочка по счастливой случайности не получила даже царапин. Её в скором времени передадут родителям. Пострадавшими девочками занимаются врачи.
Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек. За жизнь девятерых пострадавших детей борются врачи. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.
Лента новостей
Лайф публикует кадры от ставропольской больницы, куда доставили выживших в страшном ДТП юных спортсменок
сегодня в 20:11
"Станем полем битвы двух держав": В Норвегии испугались войны России и США из-за решения Минобороны
сегодня в 19:58
"Шутки кончились": Блогер Манукян оценил реакцию Twitter на ультиматум Роскомнадзора
сегодня в 19:35
Выбор редакции
Лайф публикует кадры от ставропольской больницы, куда доставили выживших в страшном ДТП юных спортсменок
Минздрав РФ направил на Ставрополье бригаду врачей для помощи пострадавшим в ДТП
В России отменили день тишины перед многодневным голосованием
ВОЗ рекомендовала ещё одну вакцину для экстренного применения: не "Спутник V"
Глава Европарламента ответил на санкции России цитатой из романа "Война и мир"
Комментариев: 0