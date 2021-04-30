"Шутки кончились": Блогер Манукян оценил реакцию Twitter на ультиматум Роскомнадзора

Руководство Twitter выразило готовность удалить материалы с запрещённой в России информацией. Также администрация американской соцсети сообщила о подготовке дорожной карты, с помощью которой Twitter сможет ввести свою деятельность в законные рамки на территории РФ. В беседе с ФАН эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ блогер Вадим Манукян с иронией отреагировал на реакцию соцсети.

"Уже видел реакцию Twitter на то, что им уже 15 мая могут помахать ручкой в России. Зашевелились, дорожную карту какую-то придумали, чтобы их из нашей страны не вытурили. Они мне очень напоминают Диму Семицветова из "Берегись автомобиля", которого играл Андрей Миронов. Этому герою персонаж Анатолия Папанова сказал прекрасную фразу: "Ааа, испугались!". Так вот, Twitter, на мой взгляд, наконец-то понял, что шутки кончились и теперь начнётся настоящая трёпка", — высказался Манукян.

Если руководство соцсети хочет остаться в России, ей следует исполнять российские законы, добавил блогер. Однако, по словам Манукяна, такой обширный рынок, как российский, они пока терять не готовы.

Напомним, что 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. Руководству соцсети дали время до 15 мая удалить все публикации, не соответствующие российскому законодательству.

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