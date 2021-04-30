Биатлонистка Васильева расплакалась, рассказывая о своей зарплате
По словам спортсменки, ей очень трудно работать по 5,5 часа в день, получая подобную сумму.
Кадр видео Instagram / rita_vasileva24
Биатлонистка Васильева расплакалась, рассказывая о своей зарплате. Видео © Instagram / rita_vasileva24
Российская биатлонистка Маргарита Васильева опубликовала сториз в "Инстаграме", где в слезах рассказала о ситуации со своей заработной платой.
"Когда узнала, что у тебя зарплата 10 тысяч рублей. Может, пойти работать, а как же результат?" — написала спортсменка.
По словам Васильевой, ей очень трудно работать по 5,5 часа в день, получая подобную сумму. Она спросила у подписчиков совета: может быть, стоит взять кредит?
Напомним, что Маргарита Васильева ранее была отстранена от соревнований на 18 месяцев, поскольку пропустила три процедуры тестирования в течение года.
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