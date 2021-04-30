В России отменили день тишины перед многодневным голосованием

Согласно закону предвыборная агитация должна быть закончена в полночь перед первым днём голосования. Кроме того, она будет запрещена на протяжении всех дней выборов. Также документ позволяет обжаловать решения избиркомов об отказе в регистрации кандидатов в течение пяти дней, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. Он предполагает и сокращение с десяти до пяти дней срока подачи жалобы на аналогичные действия.