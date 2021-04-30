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В России отменили день тишины перед многодневным голосованием

Теперь решения избиркомов об отказе в регистрации кандидатов можно обжаловать в течение пяти дней.

30 апреля 2021, 19:31
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется день тишины перед многодневным голосованием. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону предвыборная агитация должна быть закончена в полночь перед первым днём голосования. Кроме того, она будет запрещена на протяжении всех дней выборов. Также документ позволяет обжаловать решения избиркомов об отказе в регистрации кандидатов в течение пяти дней, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. Он предполагает и сокращение с десяти до пяти дней срока подачи жалобы на аналогичные действия.

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Как ранее сообщал Лайф, законопроект о дне тишины перед многодневным голосованием был принят депутатами Государственной думы в ходе третьего чтения и одобрен Совфедом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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