В России отменили день тишины перед многодневным голосованием
Теперь решения избиркомов об отказе в регистрации кандидатов можно обжаловать в течение пяти дней.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется день тишины перед многодневным голосованием. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону предвыборная агитация должна быть закончена в полночь перед первым днём голосования. Кроме того, она будет запрещена на протяжении всех дней выборов. Также документ позволяет обжаловать решения избиркомов об отказе в регистрации кандидатов в течение пяти дней, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. Он предполагает и сокращение с десяти до пяти дней срока подачи жалобы на аналогичные действия.
Как ранее сообщал Лайф, законопроект о дне тишины перед многодневным голосованием был принят депутатами Государственной думы в ходе третьего чтения и одобрен Совфедом.
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