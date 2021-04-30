Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Вертолёт Ingenuity совершил четвёртый успешный полёт на Марсе

Аппарат пролетел большее расстояние с большей скоростью и сделал максимальное число фотографий Красной планеты.

30 апреля 2021, 19:09
<p>Фото © Twitter / NASA</p>

Фото © Twitter / NASA

Свой четвёртый полёт над поверхностью Марса совершил вертолёт Ingenuity. Об этом сообщает NASA.

"Марсианский вертолёт совершил четвёртый полёт, переместившись с большей скоростью и на большую дистанцию, чем ранее", — говорится в сообщении.

Илон Маск предрёк гибель участников первого полёта на Марс и рассмеялся — видео

Илон Маск предрёк гибель участников первого полёта на Марс и рассмеялся — видео

Стоит напомнить, что накануне полёт Ingenuity завершился неудачей. Он не смог подняться с поверхности Марса.

А ранее вертолёт смог развить рекордное ускорение, преодолев дистанцию около 50 метров и развив скорость примерно 2 м/с (около 7 км/ч). Также аппарат успел сделать несколько чёрно-белых фотографий поверхности Марса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1