Вертолёт Ingenuity совершил четвёртый успешный полёт на Марсе

Свой четвёртый полёт над поверхностью Марса совершил вертолёт Ingenuity. Об этом сообщает NASA.

"Марсианский вертолёт совершил четвёртый полёт, переместившись с большей скоростью и на большую дистанцию, чем ранее", — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что накануне полёт Ingenuity завершился неудачей. Он не смог подняться с поверхности Марса.

А ранее вертолёт смог развить рекордное ускорение, преодолев дистанцию около 50 метров и развив скорость примерно 2 м/с (около 7 км/ч). Также аппарат успел сделать несколько чёрно-белых фотографий поверхности Марса.

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