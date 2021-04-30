Вертолёт Ingenuity совершил четвёртый успешный полёт на Марсе
Аппарат пролетел большее расстояние с большей скоростью и сделал максимальное число фотографий Красной планеты.
Фото © Twitter / NASA
Свой четвёртый полёт над поверхностью Марса совершил вертолёт Ingenuity. Об этом сообщает NASA.
"Марсианский вертолёт совершил четвёртый полёт, переместившись с большей скоростью и на большую дистанцию, чем ранее", — говорится в сообщении.
Стоит напомнить, что накануне полёт Ingenuity завершился неудачей. Он не смог подняться с поверхности Марса.
А ранее вертолёт смог развить рекордное ускорение, преодолев дистанцию около 50 метров и развив скорость примерно 2 м/с (около 7 км/ч). Также аппарат успел сделать несколько чёрно-белых фотографий поверхности Марса.
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