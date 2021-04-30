В Нижневартовске зоозащитники спасли из приюта-концлагеря более 30 исхудавших собак

В Нижневартовске полицейские обнаружили настоящий концлагерь для собак. Десятки исхудавших и обезвоженных животных были заперты в складском помещении под видом приюта, сообщает издание Daily Storm.

Как рассказали в полиции, первым ангар обнаружил участковый, который услышал резкий запах и лай собак. Оказалось, что владелец склада сдавал его в аренду женщине, планировавшей открыть центр передержки животных и ветеринарную клинику. Хозяину удалось связаться с арендаторшей, однако та приехать на место отказалась, а вскрывать помещение запретила. Впрочем, позже спасатели всё равно открыли ангар в присутствии зоозащитников.

"Собаки по внешним признакам достаточно длительный период времени находились без еды и воды. Четырёх собак забрали волонтёры, остальных 27 — городской центр отлова бездомных животных. Ещё в этом гараже находился труп собаки", — сообщили в УМВД РФ по ХМАО — Югре.

Сейчас полицейские проверяют действия женщины на предмет жестокого обращения с животными. Связаться с ней правоохранителям не удалось. Если в ближайшее время арендаторша не явится в отдел для дачи объяснений, её объявят в розыск.

Ранее Лайф рассказывал о кошачьем концлагере, который обнаружили жители Челябинска. Там женщина заперла дома 40 кошек, а сама ушла в двухмесячный запой. В результате почти половина животных погибла, остальным требуется сложное и длительное лечение.

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