Путин ввёл запрет на изъятие домашних животных за долги

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на изъятие за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону в перечень имущества, которое не подлежит изъятию за долги, внесли домашних и сельскохозяйственных животных. Речь, в частности, идёт о племенном, молочном и рабочем скоте, оленях кроликах, птице и пчёлах. По закону об ответственном обращении с животными они являются не "вещью", а живыми существами, которым при изъятии может быть нанесён вред.