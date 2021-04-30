Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Путин ввёл запрет на изъятие домашних животных за долги

Речь идёт о племенном, молочном и рабочем скоте, оленях, кроликах, птице и пчёлах.

30 апреля 2021, 19:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на изъятие за долги домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону в перечень имущества, которое не подлежит изъятию за долги, внесли домашних и сельскохозяйственных животных. Речь, в частности, идёт о племенном, молочном и рабочем скоте, оленях кроликах, птице и пчёлах. По закону об ответственном обращении с животными они являются не "вещью", а живыми существами, которым при изъятии может быть нанесён вред.

"На благо питомцев и общества": Зоозащитница назвала преимущества законопроекта об обязательной регистрации животных

"На благо питомцев и общества": Зоозащитница назвала преимущества законопроекта об обязательной регистрации животных

Ранее в Госдуму внесли ещё один законопроект о животных, согласно которому будет запрещено удалять когти у кошек и собак.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1