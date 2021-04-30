Голикова сообщила о снижении смертности от ковида в России

Смертность от коронавируса в России снижается. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Соотнося сегодняшние показатели марта 2021 года с декабрём и январём, в России фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрём прошлого года на 21 процент, по сравнению с январём этого года на 12,9 процента", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Голикова добавила, что в апреле смертность по сравнению с мартом снижается на 13%.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым коронавирус в марте стал причиной смерти 15 тысяч россиян. В 2454 случаях необходимы дополнительные исследования. В феврале же CoViD-19 унёс жизни 17,12 тысячи пациентов.

Ранее Лайф писал, что в России почти на два года снизилась ожидаемая продолжительность жизни. По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 1,84 года и теперь составляет 71,5 года.

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