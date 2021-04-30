"Станем полем битвы двух держав": В Норвегии испугались войны России и США из-за решения Минобороны

Кандидаты в депутаты Парламента Норвегии Ханна Берг и Ларс Твейтен обратились к действующим властям с призывом изменить позицию по размещению военных баз НАТО на территории страны. В совместной статье для газеты Dagsavisen политики высказали предположение, что действия Осло могут привести к военному конфликту между Россией и США.

Публикация была посвящена действиям министра обороны Норвегии Франка Бакке-Йенсена, который 16 апреля подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве с США. Документ предполагает передачу армии США норвежского аэропорта Рюгге.

"Соглашение преподносится как подарок, который защитит наши национальные интересы, но если это так, то подарок окажется очень дорогим для нас. Мы не хотим способствовать переходу затянувшейся холодной войны в горячий конфликт. Мы не хотим допустить превращения Норвегии в поле битвы двух держав", — пишут Берг и Твейтен.

По их мнению, строительство такой базы в Норвегии усиливает напряжённость в Северной Европе, а также противоречит норвежской политике безопасности. Ранее политический деятель Магне Аасбренн также призвал правительство прекратить членство Норвегии в НАТО, так как, по его мнению, участие в альянсе угрожает национальной безопасности и делает страну более уязвимой.

Ранее Лайф писал, что "быстрый убийца" МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем. Нарушение государственной границы не зафиксировано. Российский истребитель успешно сопроводил "коллег".

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