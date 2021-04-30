Лайф публикует кадры от ставропольской больницы, куда доставили выживших в страшном ДТП юных спортсменок
В медучреждение привезли восемь пострадавших девочек. Они находятся в тяжёлом состоянии.
В распоряжении Лайфа оказались кадры от детской больницы в Ставрополе, куда доставили выживших в страшном ДТП с КамАЗом и микроавтобусом юных спортсменок. Девочки в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск.
В медучреждение доставили восемь пострадавших спортсменок. По словам источника Лайфа, их состояние оценивается врачами как тяжёлое.
Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек. За жизнь девятерых пострадавших детей борются врачи. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.
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