Лайф публикует кадры от ставропольской больницы, куда доставили выживших в страшном ДТП юных спортсменок

Кадры от ставропольской больницы, куда доставили выживших в страшном ДТП юных спортсменок. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказались кадры от детской больницы в Ставрополе, куда доставили выживших в страшном ДТП с КамАЗом и микроавтобусом юных спортсменок. Девочки в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск.

В медучреждение доставили восемь пострадавших спортсменок. По словам источника Лайфа, их состояние оценивается врачами как тяжёлое.

Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. По уточнённым данным, жертвами аварии стали пять девочек. За жизнь девятерых пострадавших детей борются врачи. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

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