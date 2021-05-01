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Врачи объяснили, как распознать начинающего алкоголика: внимание на лицо

Из-за избытка спиртного, по словам медиков, в организме повреждаются определённые типы нервов.

1 мая 2021, 01:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ранние стадии алкоголизма можно распознать с помощью изменений на лице, а также неприятных ощущений в ногах или руках. Об этом рассказали изданию Daily Mail ведущий терапевт британской клиники Numan Люк Пратсидес и врач общей практики из Лондона Санджай Мехта.

По словам медиков, изменения кожи на лице указывают на пристрастие к спиртному: кожа становится очень сухой, а область под глазами начинает темнеть вследствие недостатка жидкости в организме. О ранней стадии алкоголизма может говорить и наличие синяков на теле, которые связаны с повреждениями печени. Мехта отметил, что онемение или покалывание в ногах или руках указывают на алкогольную зависимость.

"Из-за избытка алкоголя в организме повреждаются определённые типы нервов, что приводит к снижению чувствительности рук и ног, а также к нетвёрдости в ногах", — объяснил он.

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Для ранних стадий алкоголизма также характерен набор веса, так как спиртное содержит много калорий. К тому же чрезмерное потребление алкоголя часто вызывает изжогу, что в дальнейшем становится причиной язвы желудка.

Ранее Лайф писал о том, что нарколог оценил предложение ужесточить проверку водителей на алкоголизм и наркоманию.

Авторы
Юлия Коновалова

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