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Один из штрафов для водителей в России вырос в пять раз

За нарушение ПДД на железнодорожном переезде теперь придётся заплатить 5000 рублей или на год попрощаться с правами.

1 мая 2021, 01:21
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

В России с 1 мая 2021 года ужесточается наказание для водителей. Штраф для нарушителей правил переезда железной дороги теперь не 1000 рублей, а все 5000. При этом сохраняется и норма о возможном лишении права управления.

Это касается ситуаций, когда автомобиль выезжает на железнодорожный переезд на красный свет или при закрытом шлагбауме. Новая норма также распространяется и на поведение водителя на нерегулируемом железнодорожном переезде — здесь зачастую пытаются проскочить пути или не соблюдают необходимую дистанцию даже при появившемся на горизонте поезде. За повторное нарушение, совершённое в течение года, грозит лишение прав уже сроком на год.

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Напомним, ввести в России новые штрафы предложили в ГИБДД: за видеорегистраторы, плёнку на фарах и не только. Обновлённые правила могут быть утверждены в 2022 году, туда могут внести и несколько других поводов наказывать водителей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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