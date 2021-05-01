Рак по наследству: онколог указал на три тревожных сигнала
Один из них — развитие у одного из родственников онкозаболевания, нехарактерного для образа жизни конкретного человека.
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Онкологические заболевания не считаются наследственными, но можно унаследовать мутации, которые повышают риск развития того или иного вида рака. На какие угрожающие признаки следует обратить внимание, рассказал онколог и химиотерапевт Андрей Базылев.
"Первое — есть ли у ваших родственников в анамнезе онкологическое заболевание, которое развилось, когда им было меньше 50 лет. Второе — это наличие одинакового онкозаболевания у двух-трёх родственников", — перечислил онколог в беседе с 5-tv.ru.
Третий признак, на который стоит обратить внимание, — это развитие у одного из родственников онкозаболевания, нехарактерного для образа жизни конкретного человека. Например, развитие рака лёгкого у того, кто никогда не курил. Однако даже при наличии таких случаев в семье Базылев призвал не делать тревожных выводов и посетить онколога или генетика. Он скажет, анализы на какие мутации необходимо сдать для того, чтобы подтвердить или опровергнуть риск рака.
Ранее Лайф писал о том, что онколог рассказал о смертельной опасности колбасы.
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