Рак по наследству: онколог указал на три тревожных сигнала

Онкологические заболевания не считаются наследственными, но можно унаследовать мутации, которые повышают риск развития того или иного вида рака. На какие угрожающие признаки следует обратить внимание, рассказал онколог и химиотерапевт Андрей Базылев.

"Первое — есть ли у ваших родственников в анамнезе онкологическое заболевание, которое развилось, когда им было меньше 50 лет. Второе — это наличие одинакового онкозаболевания у двух-трёх родственников", — перечислил онколог в беседе с 5-tv.ru.

Третий признак, на который стоит обратить внимание, — это развитие у одного из родственников онкозаболевания, нехарактерного для образа жизни конкретного человека. Например, развитие рака лёгкого у того, кто никогда не курил. Однако даже при наличии таких случаев в семье Базылев призвал не делать тревожных выводов и посетить онколога или генетика. Он скажет, анализы на какие мутации необходимо сдать для того, чтобы подтвердить или опровергнуть риск рака.