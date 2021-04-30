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Досрочное чемпионство "Зенита" и битва в НХЛ: что из спортивного смотреть в майские праздники

Футбольные баталии, битвы на льду и жара на гоночных трассах сделают майские праздники для любителей спорта увлекательными. Что посмотреть на даче под шашлыки — рассказывает Лайф.

30 апреля 2021, 21:40
<p>Фото © Андрей Шрамко / ТАСС</p>

Фото © Андрей Шрамко / ТАСС

Развязка в РПЛ

Уже в предстоящие выходные в Российской премьер-лиге может определиться чемпион. Случится это, если 2 мая "Зенит" в последнем домашнем матче сезона обыграет московский "Локомотив". Если же команда Сергея Семака сыграет вничью с железнодорожниками, то чемпионство случится уже 8 мая в игре с "Уфой". Петербуржцам достаточно будет набрать одно очко.

"Зенит", конечно, очень постарается дома вместе со своими фанатами отпраздновать чемпионство. Правда, если "Локо" победит, то именно москвичи будут иметь преимущество по личным встречам — тогда петербуржцам придётся приложить ещё больше усилий, чтобы добыть золото чемпионата России. Так что не пропустите жаркую развязку в РПЛ!

2 мая

"Зенит" — "Локомотив" (19:00).

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Финалисты Лиги чемпионов

В майские праздники футбольные фанаты узнают имена двух финалистов Лиги чемпионов. Ответные встречи пройдут 4 и 5 мая.

4 мая

"Манчестер Сити" — ПСЖ (22:00).

5 мая

"Челси" — "Реал" (22:00).

Русские в Европе

Также предлагаем вам под шашлыки поболеть за наших футболистов в Европе: Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако"), Денис Черышев ("Валенсия") и Александр Кокорин ("Фиорентина") остались без длинных праздников, они будут активно трудиться. Возможно, на поле выйдет и забьёт свой первый гол в Италии Кокорин, который восстанавливается после травмы. Как такое пропустить?

2 мая

"Сассуоло" — "Аталанта" (16:00).

"Болонья" — "Фиорентина" (16:00).

"Монако" — "Лион" (22:00).

"Валенсия" — "Барселона" (22:00).

8 мая

"Фиорентина" — "Лацио" (21:45).

9 мая

"Валенсия" — "Вальядолид" (17:15).

"Реймс" — "Монако" (18:05).

"Парма" — "Аталанта" (16:00).

А ещё НХЛ, "Формула-1" и ММА

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  • Хоккейным фанатам напомним, что в мае завершится регулярный чемпионат НХЛ. Изначально планировалось, что конец регулярки выпадет на 8 мая, но из-за ковида было перенесено несколько игр, так что всё продлится до 19 мая. В любом случае в майские праздники нас ждёт супербитва за попадание в плей-офф.
  • В праздники состоятся и два гоночных уик-энда "Формулы-1". Этапы пройдут в Португалии и Испании 2 и 9 мая.
  • В ночь на 2 и 9 мая состоятся два турнира UFC. В первом зажгут Доминик Рейес и Иржи Прохазка, а также россиянин Шамиль Абдурахимов. А в День Победы выступят Кори Сэндхэген и Ти Джей Диллашоу.
Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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