Досрочное чемпионство "Зенита" и битва в НХЛ: что из спортивного смотреть в майские праздники

Развязка в РПЛ

Уже в предстоящие выходные в Российской премьер-лиге может определиться чемпион. Случится это, если 2 мая "Зенит" в последнем домашнем матче сезона обыграет московский "Локомотив". Если же команда Сергея Семака сыграет вничью с железнодорожниками, то чемпионство случится уже 8 мая в игре с "Уфой". Петербуржцам достаточно будет набрать одно очко.

"Зенит", конечно, очень постарается дома вместе со своими фанатами отпраздновать чемпионство. Правда, если "Локо" победит, то именно москвичи будут иметь преимущество по личным встречам — тогда петербуржцам придётся приложить ещё больше усилий, чтобы добыть золото чемпионата России. Так что не пропустите жаркую развязку в РПЛ!

2 мая "Зенит" — "Локомотив" (19:00).

Финалисты Лиги чемпионов

В майские праздники футбольные фанаты узнают имена двух финалистов Лиги чемпионов. Ответные встречи пройдут 4 и 5 мая.

4 мая "Манчестер Сити" — ПСЖ (22:00).

5 мая "Челси" — "Реал" (22:00).

Русские в Европе

Также предлагаем вам под шашлыки поболеть за наших футболистов в Европе: Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако"), Денис Черышев ("Валенсия") и Александр Кокорин ("Фиорентина") остались без длинных праздников, они будут активно трудиться. Возможно, на поле выйдет и забьёт свой первый гол в Италии Кокорин, который восстанавливается после травмы. Как такое пропустить?

2 мая "Сассуоло" — "Аталанта" (16:00). "Болонья" — "Фиорентина" (16:00). "Монако" — "Лион" (22:00). "Валенсия" — "Барселона" (22:00).

8 мая "Фиорентина" — "Лацио" (21:45).

9 мая "Валенсия" — "Вальядолид" (17:15). "Реймс" — "Монако" (18:05). "Парма" — "Аталанта" (16:00).

А ещё НХЛ, "Формула-1" и ММА

Хоккейным фанатам напомним, что в мае завершится регулярный чемпионат НХЛ . Изначально планировалось, что конец регулярки выпадет на 8 мая, но из-за ковида было перенесено несколько игр, так что всё продлится до 19 мая. В любом случае в майские праздники нас ждёт супербитва за попадание в плей-офф.

. Изначально планировалось, что конец регулярки выпадет на 8 мая, но из-за ковида было перенесено несколько игр, так что всё продлится до 19 мая. В любом случае в майские праздники нас ждёт супербитва за попадание в плей-офф. В праздники состоятся и два гоночных уик-энда "Формулы-1". Этапы пройдут в Португалии и Испании 2 и 9 мая.

В ночь на 2 и 9 мая состоятся два турнира UFC. В первом зажгут Доминик Рейес и Иржи Прохазка, а также россиянин Шамиль Абдурахимов. А в День Победы выступят Кори Сэндхэген и Ти Джей Диллашоу.

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