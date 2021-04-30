Досрочное чемпионство "Зенита" и битва в НХЛ: что из спортивного смотреть в майские праздники
Футбольные баталии, битвы на льду и жара на гоночных трассах сделают майские праздники для любителей спорта увлекательными. Что посмотреть на даче под шашлыки — рассказывает Лайф.
Фото © Андрей Шрамко / ТАСС
Развязка в РПЛ
Уже в предстоящие выходные в Российской премьер-лиге может определиться чемпион. Случится это, если 2 мая "Зенит" в последнем домашнем матче сезона обыграет московский "Локомотив". Если же команда Сергея Семака сыграет вничью с железнодорожниками, то чемпионство случится уже 8 мая в игре с "Уфой". Петербуржцам достаточно будет набрать одно очко.
"Зенит", конечно, очень постарается дома вместе со своими фанатами отпраздновать чемпионство. Правда, если "Локо" победит, то именно москвичи будут иметь преимущество по личным встречам — тогда петербуржцам придётся приложить ещё больше усилий, чтобы добыть золото чемпионата России. Так что не пропустите жаркую развязку в РПЛ!
2 мая
"Зенит" — "Локомотив" (19:00).
Финалисты Лиги чемпионов
В майские праздники футбольные фанаты узнают имена двух финалистов Лиги чемпионов. Ответные встречи пройдут 4 и 5 мая.
4 мая
"Манчестер Сити" — ПСЖ (22:00).
5 мая
"Челси" — "Реал" (22:00).
Русские в Европе
Также предлагаем вам под шашлыки поболеть за наших футболистов в Европе: Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако"), Денис Черышев ("Валенсия") и Александр Кокорин ("Фиорентина") остались без длинных праздников, они будут активно трудиться. Возможно, на поле выйдет и забьёт свой первый гол в Италии Кокорин, который восстанавливается после травмы. Как такое пропустить?
2 мая
"Сассуоло" — "Аталанта" (16:00).
"Болонья" — "Фиорентина" (16:00).
"Монако" — "Лион" (22:00).
"Валенсия" — "Барселона" (22:00).
8 мая
"Фиорентина" — "Лацио" (21:45).
9 мая
"Валенсия" — "Вальядолид" (17:15).
"Реймс" — "Монако" (18:05).
"Парма" — "Аталанта" (16:00).
А ещё НХЛ, "Формула-1" и ММА
- Хоккейным фанатам напомним, что в мае завершится регулярный чемпионат НХЛ. Изначально планировалось, что конец регулярки выпадет на 8 мая, но из-за ковида было перенесено несколько игр, так что всё продлится до 19 мая. В любом случае в майские праздники нас ждёт супербитва за попадание в плей-офф.
- В праздники состоятся и два гоночных уик-энда "Формулы-1". Этапы пройдут в Португалии и Испании 2 и 9 мая.
- В ночь на 2 и 9 мая состоятся два турнира UFC. В первом зажгут Доминик Рейес и Иржи Прохазка, а также россиянин Шамиль Абдурахимов. А в День Победы выступят Кори Сэндхэген и Ти Джей Диллашоу.
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