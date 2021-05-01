Блинкен заявил о стремлении Вашингтона к конструктивным отношениям с Москвой
Вместе с тем глава американской дипломатии отметил, что РФ должна выполнять свои международные обязательства.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © Facebook / Antony John Blinken
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о стремлении Вашингтона и его союзников к более конструктивным отношениям с Москвой, комментируя введение Россией санкций против ряда чиновников ЕС.
"Вместе с нашими партнёрами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства", — написал глава американской дипломатии в "Твиттере".
Блинкен заявил, что США осуждают введённые Россией санкции против чиновников ЕС. Американская сторона считает этот шаг "ещё одной попыткой Москвы запугать критиков".
Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИДе объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.
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