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Блинкен заявил о стремлении Вашингтона к конструктивным отношениям с Москвой

Вместе с тем глава американской дипломатии отметил, что РФ должна выполнять свои международные обязательства.

1 мая 2021, 02:27
<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Antony-John-Blinken-106903751250298/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Antony John Blinken</a></p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © Facebook / Antony John Blinken

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о стремлении Вашингтона и его союзников к более конструктивным отношениям с Москвой, комментируя введение Россией санкций против ряда чиновников ЕС.

"Вместе с нашими партнёрами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства", — написал глава американской дипломатии в "Твиттере".

Блинкен заявил, что США осуждают введённые Россией санкции против чиновников ЕС. Американская сторона считает этот шаг "ещё одной попыткой Москвы запугать критиков".

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Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек. В российском МИДе объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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