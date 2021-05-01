В Индии 18 человек погибли при пожаре в коронавирусной больнице
Возгорание произошло в отделении интенсивной терапии из-за короткого замыкания.
В Индии 18 человек погибли при пожаре в коронавирусной больнице. Видео © Соцсети
В результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии погибло 18 человек. Очаг возгорания возник в палате с коронавирусными больными, сообщил PTI полицейский Раджендрасинх Чудасама.
"Согласно информации на 6:30, число погибших в результате трагедии составило 18 человек. Сразу после пожара мы получили подтверждение о 12 погибших", — рассказал правоохранитель.
Огонь был ликвидирован в течение часа. Около 50 пациентов больницы были спасены местными жителями и пожарными. Они были переведены в близлежащие больницы. Возгорание началось в одной из палат в отделении интенсивной терапии из-за короткого замыкания.
"Происходящее напоминает войну": В Индии вновь рекорд по ковиду, тела умерших сжигают прямо на улицах
Ранее сообщалось, что в больнице индийского штата Махараштра из-за утечки кислорода погибло по меньшей мере 22 человека с коронавирусом.
Выбор редакции
Смертоносный пожар под Пермью: в огне погибли шестеро взрослых и двое детей
Как встретили самолёты МЧС РФ: что пишут индийские, китайские и западные СМИ о помощи России в борьбе с коронавирусом
В Киргизии объявили траур по погибшим на границе с Таджикистаном
Американский генерал заявил о создании в России "убийственного" для спутников США оружия
Канада временно запретила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson
Комментариев: 0