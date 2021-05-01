В Индии 18 человек погибли при пожаре в коронавирусной больнице. Видео © Соцсети

В результате пожара в больнице города Бхарух на западе Индии погибло 18 человек. Очаг возгорания возник в палате с коронавирусными больными, сообщил PTI полицейский Раджендрасинх Чудасама.

"Согласно информации на 6:30, число погибших в результате трагедии составило 18 человек. Сразу после пожара мы получили подтверждение о 12 погибших", — рассказал правоохранитель.

Огонь был ликвидирован в течение часа. Около 50 пациентов больницы были спасены местными жителями и пожарными. Они были переведены в близлежащие больницы. Возгорание началось в одной из палат в отделении интенсивной терапии из-за короткого замыкания.

Ранее сообщалось, что в больнице индийского штата Махараштра из-за утечки кислорода погибло по меньшей мере 22 человека с коронавирусом.

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