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Смертоносный пожар под Пермью: в огне погибли шестеро взрослых и двое детей

По словам источника Лайфа, погибшему мальчику всего пять лет, девочке – десять лет.

1 мая 2021, 03:04
<p><em style="font-style: italic;">Фото</em> <em style="font-style: italic;">с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате страшного пожара в жилом доме в городе Кудымкар Пермского края погибли восемь человек – шестеро взрослых и двое детей. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона.

По его словам, погибшему мальчику пять лет, девочке – десять лет. Среди жертв страшного пожара также их бабушка 1955 года рождения. На данный момент, точно не установлено, была ли в момент пожара дома мать погибших брата и сестры.

В краевом ГУ МЧС России в свою очередь уточнили, что сообщение о пожаре им поступило в 03.33 (мск) 01 мая. К моменту прибытия пожарных огонь охватил дома и хозяйственные постройки на площади 120 кв.м. В тушении задействовали 34 человека и 12 единиц техники. В МЧС признали наличие жертв, но число погибших называть не стали.

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Ранее Лайф сообщал, что в посёлке Утёс Пермского края произошёл страшный пожар, в результате которого четверо детей погибли. В момент возгорания никого из взрослых дома не было. По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержана мать погибших детей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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