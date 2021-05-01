Смертоносный пожар под Пермью: в огне погибли шестеро взрослых и двое детей

В результате страшного пожара в жилом доме в городе Кудымкар Пермского края погибли восемь человек – шестеро взрослых и двое детей. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона.

По его словам, погибшему мальчику пять лет, девочке – десять лет. Среди жертв страшного пожара также их бабушка 1955 года рождения. На данный момент, точно не установлено, была ли в момент пожара дома мать погибших брата и сестры.

В краевом ГУ МЧС России в свою очередь уточнили, что сообщение о пожаре им поступило в 03.33 (мск) 01 мая. К моменту прибытия пожарных огонь охватил дома и хозяйственные постройки на площади 120 кв.м. В тушении задействовали 34 человека и 12 единиц техники. В МЧС признали наличие жертв, но число погибших называть не стали.

Ранее Лайф сообщал, что в посёлке Утёс Пермского края произошёл страшный пожар, в результате которого четверо детей погибли. В момент возгорания никого из взрослых дома не было. По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержана мать погибших детей.

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