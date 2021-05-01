В России упростят порядок получения налоговых вычетов
Без необходимости сбора документов и заполнения деклараций можно будет провести операцию через сайт.
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Имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ с 21 мая можно будет оформлять в упрощённом порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 20 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, отпадёт необходимость заполнять декларацию и предоставлять другие документы, подтверждающие право на вычет. ФНС самостоятельно получит всю необходимую информацию. Кроме того, сократятся сроки проверки права на вычет и возврата средств — с четырёх до полутора месяцев. Налогоплательщики смогут отследить процесс с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.
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