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В России упростят порядок получения налоговых вычетов

Без необходимости сбора документов и заполнения деклараций можно будет провести операцию через сайт.

1 мая 2021, 02:58
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ с 21 мая можно будет оформлять в упрощённом порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 20 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, отпадёт необходимость заполнять декларацию и предоставлять другие документы, подтверждающие право на вычет. ФНС самостоятельно получит всю необходимую информацию. Кроме того, сократятся сроки проверки права на вычет и возврата средств — с четырёх до полутора месяцев. Налогоплательщики смогут отследить процесс с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.

Ранее Лайф писал, кто может получить налоговый вычет на дачный дом.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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