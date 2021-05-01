"Это цирк": Пушков удивился, что "поклоняющийся Бандере" Зеленский осудил марш неонацистов

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал запоздалую реакцию президента Украины Владимира Зеленского на прошедший в центре Киева марш националистов в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". Сенатор счёл заявление офиса лидера Незалежной лицемерием.

"Непонятно, как можно поклоняться Бандере и Шухевичу, реабилитировать преступников из УНА-УНСО* — и при этом осуждать марш в честь дивизии СС "Галичина". Это же явления одного ряда. На деле это цирк", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Российский сенатор уверен, что Зеленский лишь подтвердил собственную беспринципность — одно мельтешение в попытке угодить. По его мнению, лидер Незалежной старается услужить всем: и западным элитам, и украинским гражданам. Зеленский показывает Германии, Австрии, Израилю и Лондону, что на Украине такое осуждают, заключил Пушков.

Напомним, ранее в центре Киева прошёл "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Шествие у радикалов, которых собралось около ста человек, заняло порядка получаса, при этом они заявили о желании "пройтись по руинам Москвы".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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