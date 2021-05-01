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NASA заморозило контракт со SpaceX по доставке астронавтов на Луну

В рамках контракта на 2,9 миллиарда долларов компания Маска должна была создать посадочный модуль для лунной экспедиции.

1 мая 2021, 04:47
<p>Фото © <a href="https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Project Apollo Archive</a></p>

Фото © Project Apollo Archive

NASA приостановило действие контракта с американской компанией Space X по отправке астронавтов на Луну в 2024 году. Такое решение принято из-за жалоб проигравших тендер конкурентов компании Илона Маска — Blue Origin и Dynetics. Те обратились в Главное контрольное управление США (GAO).

"В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по посадочному модулю приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой", — объяснила официальный представитель NASA Моника Уитт.

За лунный контракт на сумму 2,9 миллиарда долларов со SpaceX боролись, в частности, Blue Origin и Dynetics. Ведомство должно было выбрать две организации из трёх, но остановилось на компании Илона Маска.

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Ранее японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом компании SpaceX, начал отбор восьми человек для полёта с ним на Луну.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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