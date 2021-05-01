NASA заморозило контракт со SpaceX по доставке астронавтов на Луну

NASA приостановило действие контракта с американской компанией Space X по отправке астронавтов на Луну в 2024 году. Такое решение принято из-за жалоб проигравших тендер конкурентов компании Илона Маска — Blue Origin и Dynetics. Те обратились в Главное контрольное управление США (GAO).

"В связи с поданными в GAO протестами NASA проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по посадочному модулю приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой", — объяснила официальный представитель NASA Моника Уитт.

За лунный контракт на сумму 2,9 миллиарда долларов со SpaceX боролись, в частности, Blue Origin и Dynetics. Ведомство должно было выбрать две организации из трёх, но остановилось на компании Илона Маска.

Ранее японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом компании SpaceX, начал отбор восьми человек для полёта с ним на Луну.

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