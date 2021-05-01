В Киргизии объявили траур по погибшим на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 1–2 мая 2021 года днями национального траура по погибшим на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента страны.

В эти дни по всей стране, а также на зданиях её дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут спущены государственные флаги Киргизии. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи. Правительству совместно с органами местного самоуправления приказано принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.