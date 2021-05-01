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В Киргизии объявили траур по погибшим на границе с Таджикистаном

В результате вооружённого конфликта погиб 31 человек, пострадало более 120.

1 мая 2021, 04:18
<p>Фото © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 1–2 мая 2021 года днями национального траура по погибшим на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента страны.

В эти дни по всей стране, а также на зданиях её дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут спущены государственные флаги Киргизии. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи. Правительству совместно с органами местного самоуправления приказано принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

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"Эта граница очень проблемная": Политолог оценил вероятность эскалации конфликта между Таджикистаном и Киргизией

Напомним, 29 апреля в зоне конфликта начались бои. Вечером того же дня стороны договорились о прекращении огня. 30 апреля главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. 1 мая стало известно, что из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана эвакуировали российских учителей.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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