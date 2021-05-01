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Во Владивостоке арестовали женщину, убившую мужа и двух пятилетних детей

Подозреваемая уже созналась в страшной расправе и рассказала о своих мотивах.

1 мая 2021, 03:57
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Суд во Владивостоке отправил под арест женщину, подозреваемую в убийстве мужа и двух пятилетних детей. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

"По ходатайству следователя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — уточнила Римская.

Во Владивостоке двух пятилетних детей и их отца нашли убитыми, подозреваемая — мать малышей

Во Владивостоке двух пятилетних детей и их отца нашли убитыми, подозреваемая — мать малышей

Напомним, страшная трагедия произошла во Владивостоке несколько дней назад. Там пожилой мужчина нашёл тела своего 40-летнего сына и двоих пятилетних внуков. Все они были зарезаны в собственной квартире. Выжил лишь один ребёнок, который в момент жестокой расправы находился в детском саду. По подозрению в тройном убийстве задержали мать семейства, чью записку с объяснениями причин случившегося нашли на месте происшествия.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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