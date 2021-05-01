Во Владивостоке арестовали женщину, убившую мужа и двух пятилетних детей

Суд во Владивостоке отправил под арест женщину, подозреваемую в убийстве мужа и двух пятилетних детей. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

Напомним, страшная трагедия произошла во Владивостоке несколько дней назад. Там пожилой мужчина нашёл тела своего 40-летнего сына и двоих пятилетних внуков. Все они были зарезаны в собственной квартире. Выжил лишь один ребёнок, который в момент жестокой расправы находился в детском саду. По подозрению в тройном убийстве задержали мать семейства, чью записку с объяснениями причин случившегося нашли на месте происшествия.