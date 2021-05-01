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В России начала действовать новая формула расчёта цен на бензин

Рекомендательная стоимость топлива будет снижена на четыре тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой.

1 мая 2021, 03:48
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

С 1 мая в России начал работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Он даст возможность улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в стране в пределах инфляции.

В рамках скорректированного механизма индикативная цена бензина будет снижена на четыре тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой до конца 2021 года. В следующем году снизить цену планируется на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.

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В результате новая формула обеспечит повышенный объём компенсаций нефтеперерабатывающим компаниям. Расходы на корректировку демпферного механизма из бюджета составят 350 миллиардов рублей.

Ранее Лайф публиковал прогноз розничных цен на топливо: бензин марки АИ-92 будет торговаться в диапазоне 44,8–45,3 рубля за литр, дизельное топливо — 49,2–50,0 за литр в зависимости от региона.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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