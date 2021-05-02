"Монако" без Головина проиграл дома "Лиону"
Во время встречи арбитр показал четыре красные карточки. Российский полузащитник пропустил встречу из-за коронавируса.
Фото © Twitter / Olympique Lyonnais
Футбольный клуб "Лион" одержал победу над "Монако" со счётом 3:2 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Франции. В составе победителей забитыми мячами отметились Мемфис Депай (57-я минута), Марсело (77) и Райан Шерки (89). У проигравших голы на счету Кевина Фолланда (25) и Виссама Бен Йеддера (86). Отметим также, что во время матча арбитр показал четыре красные карточки.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил встречу из-за коронавируса. В турнирной таблице "Лион" занимает четвёртое место, набрав 70 очков, "Монако" с 71 очком по-прежнему идёт третьим. На первом месте за три тура до конца чемпионата страны идёт "Лилль" (76 очков), на втором закрепился ПСЖ (75). Добавим, что "Лион" в следующем туре (8 мая) примет "Лорьян", "Монако" 9 мая предстоит на выезде сыграть с клубом "Реймс".
Ранее миланский "Интер" сместил "Ювентус" с трона и впервые с 2010 года стал чемпионом Италии.
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