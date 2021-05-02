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"Монако" без Головина проиграл дома "Лиону"

Во время встречи арбитр показал четыре красные карточки. Российский полузащитник пропустил встречу из-за коронавируса.

2 мая 2021, 21:59
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/OL" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Olympique Lyonnais</a></p>

Фото © Twitter / Olympique Lyonnais

Футбольный клуб "Лион" одержал победу над "Монако" со счётом 3:2 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Франции. В составе победителей забитыми мячами отметились Мемфис Депай (57-я минута), Марсело (77) и Райан Шерки (89). У проигравших голы на счету Кевина Фолланда (25) и Виссама Бен Йеддера (86). Отметим также, что во время матча арбитр показал четыре красные карточки.

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил встречу из-за коронавируса. В турнирной таблице "Лион" занимает четвёртое место, набрав 70 очков, "Монако" с 71 очком по-прежнему идёт третьим. На первом месте за три тура до конца чемпионата страны идёт "Лилль" (76 очков), на втором закрепился ПСЖ (75). Добавим, что "Лион" в следующем туре (8 мая) примет "Лорьян", "Монако" 9 мая предстоит на выезде сыграть с клубом "Реймс".

Ранее миланский "Интер" сместил "Ювентус" с трона и впервые с 2010 года стал чемпионом Италии.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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