"Зенит" — чемпион: почему питерцы третий год подряд становятся лучшими в РПЛ

Главная интрига сезона умерла: "Зенит" — чемпион России по футболу! Третий год подряд. Пока одна часть футбольного комьюнити ликует и обливается шампанским, другая негодует — устали, дескать, от однообразия. Опять "Зенит", да сколько можно! Но кажется, что триумф Петербурга можно объяснить даже самым ярым противникам этого факта.

Самый яркий аргумент на сегодня — чемпионский матч команды Семака. "Локомотив" приехал, казалось бы, чтобы сорвать праздник всей Северной столице, но на деле — стал его невольным участником. И самым что ни на есть активным. И нет смысла эту игру обозревать. "Зенит" был на несколько голов лучше, и табло не врёт.

Состав и длинная скамейка

Признаемся честно, но который год подряд "Зенит" обладает наиболее качественным подбором игроков. Взгляните в каждую из линий. Кержаков и Лунёв — крепкие первые номера, чуть выше — Деян Ловрен, который ещё помнит "Ливерпуль" и "Энфилд" вместе с опытными Ярославом Ракицким и Юрием Жирковым. Есть ещё и мощный Дуглас Сантос с Вячеславом Караваевым.

Порядок и в центре поля: Вильмар Барриос и Вендел добавили красок этому ансамблю, до уровня сборной дорос Андрей Мостовой, а Малком, кажется, начал оправдывать уплаченные за него десятки миллионов евро. Впереди же — Дзюба и Азмун. Эта связка уже не один год будоражит умы всех соперников. И если капитан (как клуба, так и сборной), возможно, уже не тот и немного сдаёт, то с иранцем — полный порядок. Он, кажется, из года в год готов забивать под два десятка мячей и подпитываться слухами о своём возможном переходе. Это, кстати, опять активно обсуждают. Традиция.

С трудом верится, но и с молодёжью у "Зенита" полный порядок. Да, она не так часто добирается до основы, хотя фанаты этого требуют, но давайте пробежимся по таблицам тех турниров, где блистают именно юные дарования. В молодёжном первенстве питерцы — в числе лидеров и явно не должны выпасть за пределы тройки. В юношеских футбольных лигах "Зенит" тоже вверху. Причём в ЮФЛ-2 команда из Северной столицы идёт с одним поражением и 22 победами. Быть может, у сине-бело-голубых растут новые Аршавин и Кержаков?

Тренер

Осенью, когда "Зенит" бесславно вылетал из Лиги чемпионов, Сергея Семака не отправлял в отставку только ленивый. И аргументы-то приводились абсолютно для такой ситуации справедливые: устал, мол, и Семак, и команда от него, а в "Зените" это потолок для молодого тренера, нужна перезагрузка. Но, кажется, на внутренней арене никого лучше наставника сине-бело-голубых не сыскать.

Да, Семак не такой яркий, как Тедеско, или не даёт такой же впечатляющий рывок, как Николич по весне. Но он стабилен. Не только в плане результатов, но и игрового почерка. Наверняка с точки зрения развития это минус. Однако, пока кубок именно в его руках, все упрёки хотя бы на денёк могут смело умножаться на ноль.

Стабильность с прямыми конкурентами

"Зенит" как никто другой умеет настраиваться на важные матчи и добиваться если не нужного, то хотя бы приемлемого результата. Здесь вам баланс таких встреч в помощь: "Спартак" — победа и ничья, ЦСКА — две победы, "Динамо" — победа и проигрыш. Два раза питерцы уступали лишь "Рубину". И всё. Больше поражений, помимо вышеназванных, нет.

Мало того, не только с прямыми конкурентами "Зенит" играть умеет, но ещё и с теми, кто в таблице стоит гораздо ниже. И вот тут соперникам есть чему научиться. Тот же "Локомотив" в этом сезоне проиграл и "Ротору", и "Химкам", которые только недавно пришли в РПЛ. "Спартак" проигрывал "Уфе" и идущему ниже "Сочи". Это-то и создаёт нужную для команды Семака разницу в баллах. А очки, как известно, не пахнут.

И пока у других чехарда и глобальные перемены, сине-бело-голубые, словно на комфортном седане бизнес-класса, садятся и спокойно без лишних остановок едут в своей полосе. И, кажется, что дальше будет примерно так же. Не виноват ведь "Зенит", что Тедеско уходит из "Спартака", у "Локо" — проблемы с молодыми игроками, которые не хотят оставаться в "Черкизово", ЦСКА — привыкает к Оличу, а "Динамо" и "Рубин", кажется, только-только свыклись со Шварцем и Слуцким. Петербуржцев это волнует мало.

Вообще, доводов за и против можно набрать хоть с горстку. Понятно, что есть у "Зенита" минусы: рано или поздно нужно будет обновлять состав и особенно проблемные позиции, встанет в один день вопрос и по будущему Семака, да и Лига чемпионов нет-нет да и грозится принести порцию новых неприятностей. Но это всё завтра или даже послезавтра. Сегодня "Зенит" — чемпион и Петербург имеет полное право гулять столько, сколько ему захочется!

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