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"Абсолютно заслуженные золотые медали": Черчесов поздравил "Зенит" с чемпионством

Сине-бело-голубые на своём поле разгромили "Локомотив" и досрочно стали победителями РПЛ.

2 мая 2021, 18:13
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил "Зенит" с победой в чемпионате страны по футболу. Для питерцев она стала третьей подряд.

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"Ни в коем случае нельзя расслабляться": Малафеев в беседе с Лайфом оценил шансы "Зенита" на чемпионство

"Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам "Зенита" с третьей подряд победой в российском чемпионате. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоёваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле знал своё место и проявлял лучшие качества", — заявил Черчесов.

Главный тренер национальной сборной также отметил великолепную работу тренерского штаба Сергея Семака и пожелал удачи команде в следующей Лиге чемпионов. Кроме того, он ждёт игроков сборной страны в расположении национальной команды для подготовки к Евро-2020.

"Зенит" разгромил "Локомотив" и досрочно стал чемпионом России

"Зенит" разгромил "Локомотив" и досрочно стал чемпионом России

Напомним, после разгромной победы "Зенита" над "Локомотивом" со счётом 6:1 сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России по футболу. Добавим, произошло это в третий раз подряд.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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