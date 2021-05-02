"Абсолютно заслуженные золотые медали": Черчесов поздравил "Зенит" с чемпионством

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил "Зенит" с победой в чемпионате страны по футболу. Для питерцев она стала третьей подряд.

"Мои поздравления игрокам, тренерам, руководителям и всем болельщикам "Зенита" с третьей подряд победой в российском чемпионате. Абсолютно заслуженные золотые медали, которые были завоёваны благодаря слаженным командным действиям, где каждый игрок на поле знал своё место и проявлял лучшие качества", — заявил Черчесов.

Главный тренер национальной сборной также отметил великолепную работу тренерского штаба Сергея Семака и пожелал удачи команде в следующей Лиге чемпионов. Кроме того, он ждёт игроков сборной страны в расположении национальной команды для подготовки к Евро-2020.

Напомним, после разгромной победы "Зенита" над "Локомотивом" со счётом 6:1 сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России по футболу. Добавим, произошло это в третий раз подряд.

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