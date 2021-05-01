"Ни в коем случае нельзя расслабляться": Малафеев в беседе с Лайфом оценил шансы "Зенита" на чемпионство

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— Ни в коем случае нельзя расслабляться, но задел очень хороший. Действительно, при правильном подходе "Зенит" должен в этом году выигрывать чемпионство. Да, "Локомотив" набрал ход, как бы там ни было. Наверное, будет хороший матч "Локомотива" против "Зенита", но запас у петербуржцев есть, поэтому если дальше не будет ошибок, то "Зенит" станет чемпионом, — заявил Малафеев в беседе с Лайфом.

Невозможно было не поговорить с легендой сине-бело-голубых и о положении дел во вратарском цехе "Зенита". Там есть два опытных и мощных голкипера — Андрей Лунёв и Михаил Кержаков. Между ними, к слову, и развязывается борьба за звание "первого номера" команды. Однако Малафеев обратил внимание и на ещё одного (к тому же молодого) голкипера.

— На самом деле есть определённый вопрос, потому что помимо Лунёва и Кержакова есть ещё Одоевский — молодой вратарь. И у Лунёва, и у Кержакова заканчиваются в этом году контракты, они будут на стадии переподписания. Сможет ли клуб договориться с игроками — тоже вопрос. Поэтому, что бы там ни происходило, определённая интрига во вратарском цехе присутствует, — отметил Малафеев.

По словам бывшего голкипера петербуржцев, если команда Семака не сможет перезаключить соглашения с Лунёвым и Кержаковым, то это будет шансом для Одоевского. Таким же, какой сам Малафеев получил много лет назад и стал основным вратарём команды.

— Понятно, что сейчас всем хочется сразу результаты. Не хотят рисковать, но почему бы нет, должны же наши молодые ребята играть. Все шансы для этого есть. Поэтому пусть как будет, а там посмотрим, — подытожил Малафеев.

Добавим, что судьба чемпионского титула в РПЛ может решиться 2 мая в Санкт-Петербурге, где "Зенит" примет своего ближайшего преследователя — московский "Локомотив". В случае победы команда Сергея Семака заранее гарантирует себе золотые медали и третий титул кряду.

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