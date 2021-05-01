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"Ни в коем случае нельзя расслабляться": Малафеев в беседе с Лайфом оценил шансы "Зенита" на чемпионство

Бывший голкипер "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев оценил шансы клуба из Северной столицы на чемпионство в РПЛ по итогам этого сезона. Достичь его команда Сергея Семака может уже в предстоящем матче с "Локомотивом".

1 мая 2021, 21:40

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Видео © LIFE

Ни в коем случае нельзя расслабляться, но задел очень хороший. Действительно, при правильном подходе "Зенит" должен в этом году выигрывать чемпионство. Да, "Локомотив" набрал ход, как бы там ни было. Наверное, будет хороший матч "Локомотива" против "Зенита", но запас у петербуржцев есть, поэтому если дальше не будет ошибок, то "Зенит" станет чемпионом, — заявил Малафеев в беседе с Лайфом.

Невозможно было не поговорить с легендой сине-бело-голубых и о положении дел во вратарском цехе "Зенита". Там есть два опытных и мощных голкипера — Андрей Лунёв и Михаил Кержаков. Между ними, к слову, и развязывается борьба за звание "первого номера" команды. Однако Малафеев обратил внимание и на ещё одного (к тому же молодого) голкипера.

На самом деле есть определённый вопрос, потому что помимо Лунёва и Кержакова есть ещё Одоевский — молодой вратарь. И у Лунёва, и у Кержакова заканчиваются в этом году контракты, они будут на стадии переподписания. Сможет ли клуб договориться с игроками — тоже вопрос. Поэтому, что бы там ни происходило, определённая интрига во вратарском цехе присутствует, — отметил Малафеев.

По словам бывшего голкипера петербуржцев, если команда Семака не сможет перезаключить соглашения с Лунёвым и Кержаковым, то это будет шансом для Одоевского. Таким же, какой сам Малафеев получил много лет назад и стал основным вратарём команды.

Понятно, что сейчас всем хочется сразу результаты. Не хотят рисковать, но почему бы нет, должны же наши молодые ребята играть. Все шансы для этого есть. Поэтому пусть как будет, а там посмотрим, — подытожил Малафеев.

Добавим, что судьба чемпионского титула в РПЛ может решиться 2 мая в Санкт-Петербурге, где "Зенит" примет своего ближайшего преследователя — московский "Локомотив". В случае победы команда Сергея Семака заранее гарантирует себе золотые медали и третий титул кряду.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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