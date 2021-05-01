Заболотный снова гений: "Сочи" обыграл "Краснодар" в кубанском дерби
Команда Владимира Федотова продолжает борьбу за попадание в Лигу конференций в следующем сезоне.
Фото © Instagram / pfcsochi
Футбольный клуб "Сочи" на выезде обыграл "Краснодар" в дерби команд из одного края. Встреча на домашней арене "быков" завершилась со счётом 3:1.
Счёт в самом начале матча открыл "сочинец" Кристиан Нобоа, который реализовал пенальти. Отметим, что главный арбитр встречи Иван Сиденков назначил 11-метровый после подсказки ассистентов VAR. Сравнять счёт хозяева сумели лишь во втором тайме: Стоцкий нанёс мощнейший удар из пределов штрафной, и мяч от перекладины отскочил в сетку ворот Заболотного. В конце матча команда Виктора Гончаренко осталась в меньшинстве после удаления Реми Кабеллы.
Это сыграло на руку "Сочи". Команда Владимира Федотова за пять минут до конца основного времени сумела выйти вперёд после гола Антона Заболотного. В добавленное время точку поставил Кристиан Нобоа. В итоге — 3:1, важнейшая победа команды с берегов Чёрного моря.
Теперь в активе "Сочи" 49 баллов, и подшефные Владимира Федотова продолжают погоню за "Рубином" и четвёртой строчкой, которая даёт право сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне. "Краснодар" же остался на 10-м месте с 38 баллами.
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