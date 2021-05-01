Результат не устроил никого: ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче РПЛ
Настроение поклонникам армейцев испортил не только не самый радостный счёт, но и травма лидера команды Николы Влашича.
Фото © VK / ПФК ЦСКА Москва
Московский ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ дома сыграл вничью с "Уфой" — 1:1. Команда Ивицы Олича не смогла одержать победу в четвёртом матче подряд.
Основные события в матче развернулись во втором тайме. Сначала выйти на поле из раздевалки не смог Никола Влашич, которому пришлось уступить место на поле Фёдору Чалову. Сам же хорват из-за невозможности продолжить матч не смог сдержать слёз. В середине тайма Филип Мрзляк вывел команду Стукалова вперёд, однако через пять минут всё тот же Чалов счёт сравнял.
Стоит подчеркнуть, что такой результат не устроил обе команды. Армейцы набрали 47 очков и вышли на пятое место, отставая на два балла от "Рубина" в борьбе за еврокубки. "Уфа" же с 21 баллом расположилась на 15-й строчке. Стоит подчеркнуть, что, несмотря на равенство очков с "Ротором", команда Алексея Стукалова стоит ниже в таблице за счёт худшей разницы в личных встречах. Добавим, что именно между командами из Башкирии и Волгограда продолжается борьба за место в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.
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