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Результат не устроил никого: ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче РПЛ

Настроение поклонникам армейцев испортил не только не самый радостный счёт, но и травма лидера команды Николы Влашича.

1 мая 2021, 15:26
<p>Фото © VK / ПФК ЦСКА Москва</p>

Фото © VK / ПФК ЦСКА Москва

Московский ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ дома сыграл вничью с "Уфой" — 1:1. Команда Ивицы Олича не смогла одержать победу в четвёртом матче подряд.

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Основные события в матче развернулись во втором тайме. Сначала выйти на поле из раздевалки не смог Никола Влашич, которому пришлось уступить место на поле Фёдору Чалову. Сам же хорват из-за невозможности продолжить матч не смог сдержать слёз. В середине тайма Филип Мрзляк вывел команду Стукалова вперёд, однако через пять минут всё тот же Чалов счёт сравнял.

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Стоит подчеркнуть, что такой результат не устроил обе команды. Армейцы набрали 47 очков и вышли на пятое место, отставая на два балла от "Рубина" в борьбе за еврокубки. "Уфа" же с 21 баллом расположилась на 15-й строчке. Стоит подчеркнуть, что, несмотря на равенство очков с "Ротором", команда Алексея Стукалова стоит ниже в таблице за счёт худшей разницы в личных встречах. Добавим, что именно между командами из Башкирии и Волгограда продолжается борьба за место в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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