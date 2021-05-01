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Битва за еврокубки: "Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" в принципиальном матче

Этот результат позволил команде Леонида Слуцкого сделать серьёзный шаг в сторону четвёртого места.

1 мая 2021, 12:56
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" в родных стенах обыграл московское "Динамо" в стартовом матче 28-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:0.

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С самого начала матча команда Сандро Шварца бросилась вперёд и могла забить, причём не единожды. Но счёт на табло не менялся во многом благодаря киперу "Рубина" Юрию Дюпину. Как только показалось, что сейчас бело-голубые дожмут соперника, на сцену вышел Деспотович, который смог из-под защитника отправить мяч в ворота Шунина и открыть счёт в матче.

После этого пыл обеих команд как-то поутих. И хозяева, и их столичные гости сбросили темп и перешли к игре в центре поля. Так тайм и закончили. Вторая половина началась с удаления Ильи Самошникова и попыток динамовцев этим всячески воспользоваться. Но сделать ничего не удавалось, и снова главным героем стал Юрий Дюпин. Как и в первом тайме, сработал принцип "не забиваешь ты — забивают тебе". Хван Ин Бом воспользовался чудовищной ошибкой Романа Нойштедтера и удвоил преимущество казанцев. В итоге — 2:0. "Рубин" приблизил себя к Лиге конференций.

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В параллельном матче "Ротор" на своём поле обыграл "Ахмат" со счётом 1:0. Единственный мяч в составе хозяев забил Алексей Щёткин. Волгоградцы, таким образом, набирают 21 очко и на некоторое время обгоняют "Уфу", которая чуть позже в Москве сыграет с ЦСКА.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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