Битва за еврокубки: "Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" в принципиальном матче

Казанский "Рубин" в родных стенах обыграл московское "Динамо" в стартовом матче 28-го тура Российской премьер-лиги со счётом 2:0.

С самого начала матча команда Сандро Шварца бросилась вперёд и могла забить, причём не единожды. Но счёт на табло не менялся во многом благодаря киперу "Рубина" Юрию Дюпину. Как только показалось, что сейчас бело-голубые дожмут соперника, на сцену вышел Деспотович, который смог из-под защитника отправить мяч в ворота Шунина и открыть счёт в матче.

После этого пыл обеих команд как-то поутих. И хозяева, и их столичные гости сбросили темп и перешли к игре в центре поля. Так тайм и закончили. Вторая половина началась с удаления Ильи Самошникова и попыток динамовцев этим всячески воспользоваться. Но сделать ничего не удавалось, и снова главным героем стал Юрий Дюпин. Как и в первом тайме, сработал принцип "не забиваешь ты — забивают тебе". Хван Ин Бом воспользовался чудовищной ошибкой Романа Нойштедтера и удвоил преимущество казанцев. В итоге — 2:0. "Рубин" приблизил себя к Лиге конференций.

В параллельном матче "Ротор" на своём поле обыграл "Ахмат" со счётом 1:0. Единственный мяч в составе хозяев забил Алексей Щёткин. Волгоградцы, таким образом, набирают 21 очко и на некоторое время обгоняют "Уфу", которая чуть позже в Москве сыграет с ЦСКА.

Авторы