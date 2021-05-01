Олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Александрой Трусовой.

"Итак, с замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа Кубка России, бронзу чемпионата России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали", — написал Плющенко в "Инстаграме".

Он добавил, что "отпускает Сашу обратно" и надеется, что все обещания, которые Трусовой даны "старой-новой" школой, будут перед ней выполнены.

"По условиям нашего соглашения мы не разглашаем причин нашего расставания, может быть, когда-нибудь спустя годы, но точно не сейчас. Остаёмся, безусловно, друзьями. Надеемся в будущем увидеть её не раз на наших шоу и в гостях", — отметил Плющенко.

Ранее американский журналист Дейв Лиз посоветовал Трусовой вернуться к Тутберидзе. По его мнению, такой шаг принесёт пользу как молодой спортсменке, так и тренеру.

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