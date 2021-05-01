"Краснодар" объявил об уходе двух экс-игроков сборной России
Ранее стало известно, что стан "быков" покинет шведский форвард Маркус Берг.
Фото © Twitter / ФК "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар" на своей странице в "Твиттере" объявил, что нападающий Ари и полузащитник Руслан Камболов покинут команду после окончания сезона.
В опубликованном сообщении пресс-служба "быков" напомнила, что сегодня проводит заключительный домашний матч сезона, который станет завершающим на краснодарской арене для Ари и Камболова. Отметим, что встреча против "Сочи" начнётся в 19:00.
Ранее стало известно, что стан команды покинет нападающий Маркус Берг, у которого заканчивается контракт. После "Краснодара" швед будет выступать в составе родного "Гётеборга".
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