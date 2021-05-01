"Всё вернулось на круги своя": Авербух назвал возможную причину ухода Трусовой от Плющенко
Он провёл аналогию с Алёной Косторной, которая также сначала ушла от Этери Тутберидзе, а потом вернулась к ней.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Экс-фигурист, а ныне тренер Илья Авербух прокомментировал прекращение сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и российской фигуристкой Александрой Трусовой и её возвращение к Этери Тутберидзе.
"Всё вернулось на круги своя, ученицы Этери Георгиевны вернулись к своему тренеру. Сначала Косторная, а сейчас Саша Трусова. Её система подготовки отличается от всех других. Спортсменки, которые воспитаны в системе подготовки школы и штаба Тутберидзе, дают максимальный результат именно в этой системе. Вероятно, почувствовав это, спортсменки решили вернуться в родной дом", — сказал Авербух в беседе с телеканалом "Звезда".
Стоит отметить, что из группы Тутберидзе ранее уходили две фигуристки — Александра Трусова и Алёна Косторная. Однако обе решили покинуть академию Плющенко и вернуться в "Хрустальный".
Напомним, Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с фигуристкой Александрой Трусовой. Тренер заявил, что контракт закончился и по обоюдному согласию сторон продлевать его не стали. При этом Плющенко и Трусова разошлись на позитивной ноте.
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