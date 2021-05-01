В Индии поблагодарили Россию за первую партию вакцины "Спутник V"
В стране уже не первый день бушует так называемый коронавирусный шторм, люди гибнут в ожидании помощи.
Фото © Twitter / Arindam Bagchi
МИД Индии выразил России благодарность за предоставление вакцины от коронавируса "Спутник V". Первая партия препарата в субботу, 1 мая, прибыла в город Хайдарабад.
"Это первая партия. Мы высоко оцениваем поддержку со стороны давнего друга — России", — написал в "Твиттере" представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
Он добавил, что Москва и Дели более 10 лет развивают стратегическое партнёрство. По словам Багчи, антиковидные вакцины будут производиться компаниями страны в рамках программы Make in India для использования в Индии, России и других государствах.
Как сообщал ранее Лайф, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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