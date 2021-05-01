В Индии поблагодарили Россию за первую партию вакцины "Спутник V"

МИД Индии выразил России благодарность за предоставление вакцины от коронавируса "Спутник V" . Первая партия препарата в субботу, 1 мая, прибыла в город Хайдарабад.

"Это первая партия. Мы высоко оцениваем поддержку со стороны давнего друга — России", — написал в "Твиттере" представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Он добавил, что Москва и Дели более 10 лет развивают стратегическое партнёрство. По словам Багчи, антиковидные вакцины будут производиться компаниями страны в рамках программы Make in India для использования в Индии, России и других государствах.