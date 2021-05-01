В США обдумывают возможность нарушения патентов на препараты от коронавируса
Корпорации, конечно, против. С их слов, они переживают не за прибыль, а за то, что американские наработки попадут в руки России и Китая.
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Торговый представитель США Кэтрин Тэй высказала идею о необходимости нарушения части патентных прав на препараты от CoViD-19. Об этом сообщает Washington Post.
Стоит отметить, что ещё в прошлом году Индия и ЮАР предлагали подобное, тогда их поддержали почти 60 стран. Однако администрация Дональда Трампа выступила резко против. Теперь же, когда в Белом доме сменилась власть, Тэй вернулась к этому вопросу.
На прошлой неделе она обсудила этот вопрос с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, который считает, что подобная мера могла бы ускорить производство вакцин в развивающихся странах. Препятствием являются фармакологические компании. Они переживают, что нарушение патентных прав приведёт к тому, что интеллектуальная собственность США якобы может попасть в руки России и Китая.
Ранее Лайф сообщал, что в США испугались утечки технологий создания вакцин от ковида в Россию.
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