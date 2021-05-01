Даже самолёт не устоял: чудовищный ураган унёс жизни 11 человек в Китае
В некоторых районах выпал град диаметром около трёх сантиметров, а порывы ветра достигали 45 метров в секунду.
Кадр видео / Соцсети
Мощный ураган в Китае. Видео © Соцсети
На город Наньтун восточной китайской провинции Цзянсу обрушился сильный ураган. В результате 11 человек погибли и более 100 пострадали, сообщают местные власти.
В пятницу с шести до десяти вечера в городе бушевала страшная гроза с сильным ветром до 45 м/с и градом. В результате 11 человек погибли из-за падения деревьев и столбов на дома. 102 человека получили различные травмы.
Также отмечается, что ураган повредил дома, машины, линии электропередач и даже развернул самолёт. Из пострадавших районов эвакуировали более трёх тысяч человек. Кроме того, из-за сильных порывов ветра перевернулось рыболовецкое судно. Его поиски продолжаются.
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