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Даже самолёт не устоял: чудовищный ураган унёс жизни 11 человек в Китае

В некоторых районах выпал град диаметром около трёх сантиметров, а порывы ветра достигали 45 метров в секунду.

1 мая 2021, 12:59
<p>Кадр видео / Соцсети</p>

Кадр видео / Соцсети

Мощный ураган в Китае. Видео © Соцсети

На город Наньтун восточной китайской провинции Цзянсу обрушился сильный ураган. В результате 11 человек погибли и более 100 пострадали, сообщают местные власти.

В пятницу с шести до десяти вечера в городе бушевала страшная гроза с сильным ветром до 45 м/с и градом. В результате 11 человек погибли из-за падения деревьев и столбов на дома. 102 человека получили различные травмы.

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Также отмечается, что ураган повредил дома, машины, линии электропередач и даже развернул самолёт. Из пострадавших районов эвакуировали более трёх тысяч человек. Кроме того, из-за сильных порывов ветра перевернулось рыболовецкое судно. Его поиски продолжаются.

Ранее Лайф писал о том, что на Сахалин обрушились метель с дождём. Из-за снежного циклона в Южно-Сахалинске детям разрешили не ходить на уроки.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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