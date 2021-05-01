Киргизия и Таджикистан договорились о полном перемирии на границе
В результате столкновений за последние несколько дней погибло несколько десятков человек.
Фото © ТАСС / IGOR KOVALENKO
Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня в приграничной зоне конфликта. Об этом сообщил глава киргизской комиссии по границам Камчыбек Ташиев.
"Приняли решение о полном прекращении стрельбы и отводе воинских формирований, находящихся близ границы, на постоянные места дислокации. Надеюсь, в скором времени наступит спокойствие в наших странах, особенно на приграничных территориях", — цитирует его агентство "АКИpress".
Как рассказал глава Государственной комиссии нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов, по результатам переговоров, инициированных лидерами обеих стран, был принят протокол, состоящий из четырёх пунктов. Что именно содержит в себе документ, не сообщается. При этом прошедшие переговоры чиновник назвал плодотворными и подчеркнул, что подобные трагедии больше не должны повторяться.
Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Сегодня в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.
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