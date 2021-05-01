Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Киргизия и Таджикистан договорились о полном перемирии на границе

В результате столкновений за последние несколько дней погибло несколько десятков человек.

1 мая 2021, 12:41
<p>Фото © ТАСС / IGOR KOVALENKO</p>

Фото © ТАСС / IGOR KOVALENKO

Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня в приграничной зоне конфликта. Об этом сообщил глава киргизской комиссии по границам Камчыбек Ташиев.

"Приняли решение о полном прекращении стрельбы и отводе воинских формирований, находящихся близ границы, на постоянные места дислокации. Надеюсь, в скором времени наступит спокойствие в наших странах, особенно на приграничных территориях", — цитирует его агентство "АКИpress".

Киргизия обвинила Таджикистан в возобновлении огня на границе, но Душанбе всё опровергает

Киргизия обвинила Таджикистан в возобновлении огня на границе, но Душанбе всё опровергает

Как рассказал глава Государственной комиссии нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов, по результатам переговоров, инициированных лидерами обеих стран, был принят протокол, состоящий из четырёх пунктов. Что именно содержит в себе документ, не сообщается. При этом прошедшие переговоры чиновник назвал плодотворными и подчеркнул, что подобные трагедии больше не должны повторяться.

Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии военной техники на границе

Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии военной техники на границе

Напомним, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. На следующий день главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Сегодня в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии военной техники на границе

сегодня в 09:56

Киргизия обвинила Таджикистан в возобновлении огня на границе, но Душанбе всё опровергает

сегодня в 07:33

Италия с 3 мая возобновляет выдачу россиянам туристических виз

сегодня в 13:46

"Всё вернулось на круги своя": Авербух назвал возможную причину ухода Трусовой от Плющенко

сегодня в 13:40

В Индии поблагодарили Россию за первую партию вакцины "Спутник V"

сегодня в 13:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1