Киргизия и Таджикистан договорились о полном перемирии на границе

Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня в приграничной зоне конфликта. Об этом сообщил глава киргизской комиссии по границам Камчыбек Ташиев.

"Приняли решение о полном прекращении стрельбы и отводе воинских формирований, находящихся близ границы, на постоянные места дислокации. Надеюсь, в скором времени наступит спокойствие в наших странах, особенно на приграничных территориях", — цитирует его агентство "АКИpress".

Как рассказал глава Государственной комиссии нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов, по результатам переговоров, инициированных лидерами обеих стран, был принят протокол, состоящий из четырёх пунктов. Что именно содержит в себе документ, не сообщается. При этом прошедшие переговоры чиновник назвал плодотворными и подчеркнул, что подобные трагедии больше не должны повторяться.

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