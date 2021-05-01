Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии военной техники на границе

Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе. В ходе телефонного разговора политики выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе двух республик.

"В ходе телефонного разговора главы Киргизии и Таджикистана ещё раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон. Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Киргизии и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру киргизско-таджикской границы", — говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.

Также главы двух государств напомнили, что на данный момент межправительственные комиссии их стран проводят совместную работу по разрешению всех имеющихся вопросов. Они подчеркнули важность недопущения провокаций, влияющих на стабилизацию ситуации в приграничных районах.

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