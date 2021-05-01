Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии военной техники на границе
Главы двух государств подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон.
Фото © Shutterstock
Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе. В ходе телефонного разговора политики выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе двух республик.
"В ходе телефонного разговора главы Киргизии и Таджикистана ещё раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон. Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Киргизии и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру киргизско-таджикской границы", — говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.
Также главы двух государств напомнили, что на данный момент межправительственные комиссии их стран проводят совместную работу по разрешению всех имеющихся вопросов. Они подчеркнули важность недопущения провокаций, влияющих на стабилизацию ситуации в приграничных районах.
Как сообщал Лайф, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. 30 апреля главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Сегодня в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.
"Эта граница очень проблемная": Политолог оценил вероятность эскалации конфликта между Таджикистаном и Киргизией
Лента новостей
Выбор редакции
Киргизия обвинила Таджикистан в возобновлении огня на границе, но Душанбе всё опровергает
В Киргизии объявили траур по погибшим на границе с Таджикистаном
Умер один из богатейших жителей США Илай Броуд
После смертельного ДТП в Хабаровском крае задержан водитель автобуса
"У всего есть конец": В Болгарии предрекли скорый крах доллару из-за России
Комментариев: 0