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Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии военной техники на границе

Главы двух государств подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон.

1 мая 2021, 09:56
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе. В ходе телефонного разговора политики выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе двух республик.

"В ходе телефонного разговора главы Киргизии и Таджикистана ещё раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон. Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Киргизии и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру киргизско-таджикской границы", — говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.

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Также главы двух государств напомнили, что на данный момент межправительственные комиссии их стран проводят совместную работу по разрешению всех имеющихся вопросов. Они подчеркнули важность недопущения провокаций, влияющих на стабилизацию ситуации в приграничных районах.

Как сообщал Лайф, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. 30 апреля главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Сегодня в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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